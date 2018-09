Simona Halep va participa la turneul Kremlin Cup de la Moscova

scrie agerpres.ro. "Am cucerit primul meu titlu aici, la Moscova, în 2013, aşa că turneul are un loc special în inima mea. Aştept cu nerăbdare să concurez din noi în faţa fanilor uimitori de acolo", a precizat Halep într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al turneului.Reprezentanta ţării noastre va fi principala favorită a competiţiei din capitala Rusiei, programată între 15 şi 20 octombrie, care va beneficia de premii totale în valoare de 932.866 dolari."În prezent, Simona este liderul clasamentului mondial şi asta pe merit, deoarece joacă un tenis variat şi bogat în combinaţii, genul de joc plăcut, unul dintre cele mai atractive din tenisul mondial", a declarat Alexei Selivanenko, directorul turneului moscovit."Vom fi bucuroşi să o întâmpinăm pe Simona la Moscova. În mod tradiţional, ea s-a bucurat de succes jucând în capitala noastră. Ne amintim nu numai de victoria ei la Kremlin Cup în 2013, ci şi de succesul său anterior, când a câştigat campionatul european Under 16 la Moscova. Iubitorii tenisului din Moscova au început să o placă chiar de atunci", a adăugat Selivanenko.Simona Halep a cucerit trei trofee în circuitul profesionist pe parcursul acestui sezon, inclusiv primul său titlu de Mare Şlem, la Roland Garros. Ea se află în prezent în China, unde ia parte la turneul WTA de la Wuhan.