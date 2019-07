Simona Halep şi-a prezentat trofeul de la Wimbledon pe Arena Naţională din România

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 4 în clasamentul WTA, a prezentat trofeul câştigat la turneul de la Wimbledon, al doilea de Mare Şlem din carieră după Roland Garros, miercuri seara, în cadrul unei ceremonii organizate pe Arena Naţională din București România la care au participat aproximativ 20.000 de bucureşteni.



Tineri, părinţi împreună cu copii, dar şi persoane de vârsta a treia, au venit pe cel mai mare stadion din ţară pentru a-i face o primire călduroasă primei jucătoare de tenis din istoria României care s-a impus pe iarba londoneză în proba de simplu.



Simona Halep a fost întâmpinată la intrarea pe teren de 12 mari sportivi români. Purtând steaguri, Ilie Năstase, Gheorghe Popescu, Marius Urzică, Diana Bulimar, Gabriela Szabo, Ionela Tîrlea, Monica Roşu, Mihai Leu, Marian Drăgulescu, Paula Ivan, Alina Dumitru şi Doina Melinte i-au făcut o primire triumfală câştigătoarei de la Wimbledon.



Fanii au aplaudat-o minute în şir, au fluturat steaguri tricolore şi i-au scandat numele în mai multe rânduri. "Simona, Simona", a fost scandarea preferată a fanilor pe Arena Naţională, care au afişat şi câteva bannere inscripţionate cu "Hai, Simona!" şi "Simona, te iubim!".

La ceremonia la care accesul publicului a fost gratuit, Andra a intonat imnului României, timp în care pe ecranele gigant instalate pe scenă au rulat imagini de la finala de la Wimbledon câştigată de Simona Halep în faţa americancei Serena Williams.



Printre personalităţile sportive prezente în tribune s-au numărat Gheorghe Hagi, Loredana Dinu, George Cosac, în timp ce Nadia Comăneci, Camelia Potec, Nicu Vlad şi Ana Maria Brânză i-au transmis mesaje video care au putut fi urmărite pe ecranele Arenei Naţionale.



Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, a comentat împreună cu Simona Halep cele mai importante momente ale finalei cu Serena Williams, iar soliştii Irina Baiantz şi Andrei Lazăr au cântat câte o melodie dedicată jucătoarei române.

Deşi s-a desfăşurat cu acordul Primărei Capitalei, proprietara Arenei Naţionale, evenimentul a avut loc în lipsa Gabrielei Firea, cea care la ceremonia organizată anul trecut în acelaşi loc, după câştigarea turneului de la Roland Garros de către Simona Halep, a fost fluierată de spectatorii prezenţi, fiind nevoită să plece înainte de final. De altfel, la evenimentul de miercuri seara nu a fost prezent pe scenă sau în apropierea ei niciun politician sau reprezentant al autorităţilor locale sau centrale.



Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 4 în clasamentul WTA, a revenit luni după-amiază de la Londra, acolo unde a câştigat turneul de la Wimbledon, al doilea de Mare Şlem din cariera sa, ea fiind primită la Salonul Oficial al Aeroportului Internaţional Henri Coandă de ministrul Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, prieteni, rude şi alte oficialităţi.

La aeroport au mai mai întâmpinat-o pe jucătoarea română ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, şi ministrul Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu, în timp ce premierul Viorica Dăncilă s-a întâlnit cu Simona Halep la finalul evenimentului.



Simona Halep a prezentat trofeul primit de la organizatorii turneului de la Wimbledon, o replică în miniatură a originalului, atât celor prezenţi la Salonul Oficial, cât şi unui grup de aproximativ 50 de suporteri care au aşteptat-o la ieşire, scrie agerpres.ro.



Jucătoarea română de tenis Simona Halep a câştigat turneul de la Wimbledon, după ce a învins-o, la 13 iulie, în finală, pe americanca Serena Williams cu scorul de 6-2, 6-2. Halep a adus României primul titlu la simplu la Wimbledon, după două finale pierdute de Ilie Năstase, în 1972, cu Stan Smith (SUA) şi 1976, cu Bjorn Borg (Suedia).



Halep a obţinut al doilea său titlu de Mare Şlem din palmares, după succesul înregistrat în 2018, la Roland Garros.



Jucătoarea română în vârstă de 27 de ani a primit un cec de 2.350.000 lire sterline şi 2.000 de puncte, iar Williams s-a ales cu 1.175.000 lire şi 1.300 de puncte WTA.



Halep, care jucat a cincea finală de Grand Slam, după trei la Roland Garros şi una la Australian Open, s-a impus în faţa uneia dintre cele mai bune jucătoare din istoria tenisului, Serena având şapte titluri la Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) şi 23 de Mare Şlem în carieră. Williams a jucat anul trecut finala la All England Club şi la US Open. Dintre turneele de Mare Şlem, Simona nu a reuşit să ajungă în finala de la US Open, unde are o semifinală în 2015. Anul acesta, Halep a atins optimile la Australian Open şi sferturile la Roland Garros.