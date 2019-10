Simona Halep și-a aflat și ultima posibilă adversară de la Turneul Campioanelor (VIDEO)

Simona Halep trage tare pentru a participa la Turneul Campioanelor, acolo unde s-a ocupat azi și ultimul loc, scrie realitateasportiva.net.

Belinda Bencic și-a asigurat prezența la Shenzhen după ce a ajuns în finala de la Moscova. Jucătoarea din Elveția a depășit-o în cursă pe Bertens, după ce a trecut fără probleme de Kristina Mladenovic: 6-3, 6-4.

27 octombrie este data la care începe Turneul Campioanelor.

???????? A win in straight set! @BelindaBencic defeats Mladenovic, 6-3, 6-4, and advances to the finals of the #KremlinCup pic.twitter.com/RPjGV7WSkj