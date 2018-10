Simona Halep s-a întors în România. Va fi supusă unor investigaţii medicale

Simona Halep s-a întors în România, luni seară, pentru a face câteva analize medicale, în vederea identificării cauzelor problemelor de la spate. Numărul 1 WTA urmează să fie supusă unei investigaţii RMN, scrie Mediafax.ro.

Simona Halep a abandonat în turul 1 al turneului de la Beijing, după primul set al cu tunisianca Jabeur. Problemele de la spate au stat la baza deciziei, iar acum urmează să efectuaze anumite teste medicale.

Luni, la aterizarea pe aeroport, Simona a oferit şi câteva declaraţii referitoare la programul de recuperare.

"Nu ştiu exact ce am, am dureri la spate. Mâine fac un RMN. Sper să nu fie grav, însă a fost greu pentru mine să joc. Eu sper să nu fie în pericol prezenţa la Moscova. Acum sunt mai ok, probabil şi pentru că m-am relaxat.Am fost foarte pregătită înainte să plec, m-am antrenat foarte bine după US Open, pentru că eram nemulţumită de rezultatul de acolo. M-am dus cu încredere, pozitivă, dar duminică, la antrenament, mi s-a blocat spatele. Am stat două zile, am făcut tratament, mi s-a mai dat drumnul, dar tot nu am putut să joc normal. După Wuhan s-a dus durerea şi pe picior puţin. Regret puţin că am continuat să joc la Wuhan", a declarat Simona Halep pentru Digi Sport.

Turneul de la Moscova începe pe 11 octombrie, cu meciurile de calificare. Simona este prezentă pe tabloul principal, astfel că primul meci îl va disputa pe 15 octombrie.