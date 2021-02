Simona Halep s-a calificat în al treilea tur al competiției de la Melbourne

Victorie uriașă pentru Simona Halep la Australian Open! Tenismena română s-a calificat în al treilea tur al competiției de la Melbourne, după ce a eliminat-o pe australianca Ajla Tomljanovic, scor 4-6, 6-4, 7-5.

A doua favorită a de la Melbourne a fost la un pas de eliminare, fiind condusă cu 2-5 în setul decisiv. Totuși, sportiva de peste Prut nu a renunțat și a câștigat următoarele 4 game-uri ale partidei, ce a durat peste două ore și jumătate.



"De-a lungul partidei nu m-am gândit la scor. Mă acuzam pe mine însumi că nu sunt atât de puternică ca să obțin victoria. În cele din urmă, am fost mai rezistentă din punct de vedere psihologic. Sunt fericită că am câștigat acest meci și că nu am vrut să renunț",



În etapa următoare, Halep o va întâlni pe rusoaica Veronika Kudermetova, care a eliminat-o cu 5-7, 6-2, 6-2 pe conaționala sa, Varvara Graciova.



Într-o altă confruntare, japoneza Naomi Osaka, cap de serie numărul 3, a învins-o fără emoții cu 6-2, 6-3 pe franțuzoaica Caroline Garcia.

La masculin, liderul mondial și campionul ediției precedente a turneului de la Antipozi, sârbul Novak Djokovic, s-a impus în fața americanului Frances Tiafoe, scor 6-3, 6-7, 7-6, 6-3.