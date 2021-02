Simona Halep le-a prezentat fanilor echipamentul în care va juca la Melbourne

Simona Halep va debuta, luni, la ediția din acest an a Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, iar cu o zi înainte le-a prezentat fanilor echipamentul în care va juca la Melbourne.Tenismena din România, a doua favorită a competiției de la Antipozi, va evolua într-o ținută violet, cu margini negre și cu inserții portocalii.Halep o va întâlni în primul tur pe Lizette Cabrera, beneficiară a unui wild card."Nu o cunosc atât de bine, nu am jucat niciodată împotriva ei. Nu știu cât de bună e pe serviciu, dar am analizat câteva meciuri de ale ei, primul meci din primul tur e mereu o provocare, indiferent la ce turneu nu ai participa. Dar sunt concentrată asupra acestei întâlniri, am făcut câteva antrenamente pentru a vedea cum să joc împotriva ei și voi încerca să fiu cât mai pregătită pentru meci."Simona și-a uimit fanii nu doar prin ținuta sa, dar și cu anunțul că va evolua și în proba de dublul la Australian Open.Constănțeanca a luat această decizie în ultima clipă și a surprins pe toată lumea prin alegerea partenerei, o puștoaică de doar 16 ani.Simona Halep va face pereche cu Charlotte Kempenaers-Pocz. Cele două au beneficiat de un Wild Card din partea organizatorilor.Pentru partenera Simonei, participarea la Australian Open reprezintă cea mai mare provocare a carierei de până acum. Cele două vor juca în primul tur contra perechii australiene Arina Rodionova / Storm Sanders.