Simona Halep, invitata lui Mats Wilander în cadrul unui podcast al legendelor sportului alb

Sportiva care se află acum la București a discutat despre viața în izolare în timpul pandemiei de coronavirus."Am 22 de zile de când nu am ieșit din casă. Mă trezesc pe la 10-11. E foarte bine să dormi suficient. Mă trezesc fără alarmă. Iau micul dejun, după care ies la o alergare prin complex. Ne este permis să facem asta pentru că este un complex rezidențial privat. Apoi revin în casă și fac exerciții pentru abdomen și picioare. Lucrez în fiecare zi la condiția mea fizică și mă simt pregătită", a declarat tenismena română."Văd partea pozitivă - o să fiu doi ani campioana în exercițiu. Va trebui să trăiesc cu acel sentiment încă un an. E bine", a spus Halep."Cred că pauza va dura și în iulie. Sperăm că vom juca la US Open, dar nu e sigur, deoarece New York e într-o situație dificilă. Nu știu cum va fi după atâtea luni fără turnee. Niciodată nu am fost într-o situație ca asta. Cred că va fi ceva nou pentru toți. Cu siguranță, îmi va fi greu să revin la forma care eram"