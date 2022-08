Simona Halep câștigă turneul de la Toronto și revine în top 10 WTA

Simona Halep a câștigat turneul de la Toronto, o victorie obținută în trei seturi împotriva braziliencei Beatriz Maia Haddad, nrumărul 24 WTA. Grație acestui rezultat, Simona Halep, aflată în prezent pe locul 15 în lume, revine în top 10 WTA, după mai bine de un an, și va urca de luni direct pe locul 6.



Scorul partidei, care a durat două ore și 18 minute, a fost 6-3, 2-6, 6-3. Simona Halep a câştigat de două ori Openul Canadei, care se dispută alternativ la Montreal şi Toronto.

Aclamată de public și aplaudată în tribune de antrenor, Simona Halep și-a împărtășit primele gânduri și și-a felicitat în primul rând adversara.

„ Vă mulțimim că ne-ați susținut astăzi. A fost o atmosferă minunată. Acum câteva luni, nu mă gândeam că aș putea câștiga acest trofeu. Patrick, îți mulțumesc că ai crezut în mine și mi-ai fost alături, sper că te-am făcut mândru astăzi. Poate că nu am jucat extraordinar, dar am luptat și asta contează. Să sperăm că vor mai fi multe trofee împreună. De asemenea, mulțumesc Arnaud (n.r. Arnaud Restifo), mulțumesc Candice (n.r. Candice Gohier)”, a declarat Simona Halep, referindu-se la ceilalți membri ai echipei sale, scrie Digi24.



Simona Halep pleacă de la Toronto cu un premiu de 439.700 de dolari şi cu 900 de puncte WTA. În urma succesului de duminică, Simona Halep va reveni de luni în top 10 mondial, direct pe locul 6, după aproape un an în care a stat în afara acestei ierarhii.