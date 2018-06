Simona Halep, campioană la Roland Garros, după un meci de legendă, alături de Sloane Stephens

Simona Halep este campioană la Roland Garros, după un meci de legendă, alături de Sloane Stephens. În decisiv, Halep a controlat autoritar jocul, s-a desprins la 5-0 şi a încheiat cu un splendid 6-1.

"Vreau să vă mulțumesc tutoror. În ultimul ghem am simțit că nu mai pot respira. Am visat la acest moment de când am început să joc tenis. Am încercat să nu se mai repete istoria de anul trecut. Mă bucur că s-a întâmplat la Paris, Parisul este un oraș special pentru mine. Este dificil să joc împotriva ei. După primul set am încercat să mă relaxez și să mă concentrez în continuare", a menţionat Halep.

Simona Halep, locul I WTA, se calificase pentru a treia oară în finala turneului de la Roland Garros, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-4, pe spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA.

Simona Halep a avut un traseu mai greu până în finala French Open, faţă de adversara ei din ultimul act, americanca Sloane Stephens. Românca a fost nevoită să stea pe teren o oră şi 13 minute în plus faţă de câştigătoarea US Open.