Simona Halep are un nou antrenor. Adrian Marcu a revenit în echipa tenismenei la opt ani distanță de la prima colaborare

Simona Halep nu a stat mult timp fără antrenor! La nici o săptămână după ce a anunţat că s-a despărţit de Darren Cahill, tenismena i-a găsit înlocuitor. Este vorba despre Adrian Marcu.Astfel, tehnicianul a revenit în echipa Simonei Halep la opt ani distanță de la prima colaborare. În sezonul 2013, Marcu a pregătit-o o perioadă scurtă de timp pe Simona.În acel an, sportiva de peste Prut a jucat semifinala la turneul de la Roma şi a avut din acel moment rezultate tot mai bune, câştingând turnee la New Haven, Moscova și Sofia. La începutul lui 2013, Simona Halep se afla pe locul 47, iar la final de an a ajuns pe locul 11.Primul turneu care va oficializa reloarea colaborării este Indian Wells, programat în perioada 6 - 17 octombrie. Ulterior, Simona Halep va juca la Kremlin Cup, la Moscova, și Transylvania Open, de la Cluj.Halep va reveni, astfel, pe teren după o pauză în care s-a căsătorit cu omul de afaceri Toni Iuruc. Nunta a avut loc la Mamaia pe 15 septembrie.Tenismena a ratat mai multe turnee importante în acest an din cauza accidentării suferite în primăvară.