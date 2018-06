Simona Halep: Acest trofel este al meu și al României

Simona Halep a aterizat pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă. Aceasta a spus că se bucură enorm de mult să vadă atâția oameni alături de ea și că tot ce a fost mai greu s-a uitat.

"Mă bucur foarte mult să văd atâția oameni aici, alături de mine. Să ne bucurăm de acest trofeu. Este un trofeu deosebit. Tot ce a fost mai greu se uită când ai parte de așa succes. Mulțumesc familiei mele care a fost alături de mine, fanilor care îmi sunt foarte importanți pentru că am avut o atmosferă doesebită. Sunt jucătoarea cu cei mai mulți suporteri la toate meciurile, vă mulțumesc pentru asta. Acasă este mereu cel bine, sunt bucuroasă că m-am întors cu bine, să ne bucurăm pentru această realizare. Acest trofel este al meu și al Românie", a spus tenismenă din România, Simona Halep.

La fel, Simona a mai comunicat că a simțit publicul francez foarte aproape de ea, iar în momentul când a câștigat a împărtășit emoțiile și privirile cu oamenii care i-au fost alături.

"În momentul în care am câștigat am simțit o greutate în picioare. Totul s-a terminat și s-a terminat cu bine. În interior tot ce am avut nevoie a fost să mă uit la oamenii care au fost alături de mine, să îmi schimb emoțiile și privirea cu ei. Dorința de zi cu zi mi-a dat putere și m-a motivat. Atunci când intru pe teren dau tot ce este mai bun ca să reușesc", a spus tenismenă din România, Simona Halep.

Publika.MD amintește că Simona Halep a învins-o fără drept de apel în finala feminină a Internaționalelor Franței pe Sloane Stephens din Statele Unite ale Americii.