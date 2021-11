Simona Halep a pierdut finala turneului WTA de la Cluj-Napoca

Continuă seceta pentru Simona Halep. Tenismena română, care nu a mai cucerit vreun trofeu mai bine de un an și jumătate, a pierdut finala turneului WTA de la Cluj-Napoca.Halep a cedat în fața jucătoarei din Estonia, Anett Kontaveit, cu 2-6, 3-6. Partida a durat o oră și 10 minute. Grație performanţei obţinute la competiţia din România, Kontaveit și-a asigurat participarea la Turneul Campioanelor.„Anett, m-ai demolat. Ai drumul liber spre Turneul Campioanelor. Îți urez succes. Meriți să joci acolo, deoarece ai avut un an grozav, dar, întâi de toate, savurează momentul. Este o competiție specială.”, a declarat Simona Halep, tenismenă România.„Nu am cuvinte. Această săptămână a fost una incredibilă. Vreau să o felicit și pe Simona. Ești un exemplu pentru mine. Te-am urmărit de mulți ani.”, a declarat Anett Kontaveit, tenismenă Estonia.Deși a ajuns până în finală la Transylvania Open, Simona Halep a ieșit din top 20 a clasamentului mondial. Românca este acum pe locul 22.