Simona Halep a fost eliminată de bielorusa Aliaksandra Sasnovich, jucătoare clasată pe locul 100 în topul WTA

Surpriză uriașă la turneul de tenis de la Indian Wells. Românca Simona Halep, numărul 17 mondial, a fost eliminată de bielorusa Aliaksandra Sasnovich, jucătoare clasată pe locul 100 în topul WTA.Halep a cedat cu 5-7, 4-6 într-o partidă care a durat o oră și 40 de minute. A fost un joc echilibrat în debutul fiecărui set, însă Sasnovich a dominat de fiecare dată pe final.„E amuzant. Când am văzut o parte a tabloului competițional, am văzut trei campioane ale turneelor de Mare Șlem și Aliaksandra Sasnovich. Am fost și eu acolo. Mi-am cumpărat bilete pentru acasă, dar nu știi niciodată ce se va întâmpla. Șansele mele la victorie erau de 30 la sută, ale ei - 70 la sută. Putea să mă bată, dar am jucat din plăcere și am câștigat. Wow!”, a declarat Aliaksandra Sasnovich, tenismenă Belarus.În optimile de finală, Sasnovich o va întâlni pe compatrioata Victoria Azarenka.A părăsit turneul de la Indian Wells și o altă româncă, Sorana Cîrstea. Ea a fost învinsă de numărul 7 mondial, ucraineanca Elina Svitolina, scor 6-4, 4-6, 6-7.Fondul de premiere al turneului de la Indian Wells este de peste 8 milioane de dolari. Campioana va încasa un milion 209 mii.