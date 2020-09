Simona Halep a câştigat turneul WTA de la Roma

Principala favorită a competiției din Capitala Italiei a început fulminant și și-a adjudecat primul set în doar 20 de minute.În debutul actului secund, românca a făcut un break, iar la scurt timp Pliskova a fost nevoită să se retragă din cauza unor probleme la spate. În urma acestei decizii, Halep a fost declarată învingătoare chiar în faţa campioanei en titre.Pentru sportiva din România, acesta este al treilea titlu cucerit în 2020 după ce a triumfat la turneele de la Praga și Dubai."În 2013 a început ascensiunea mea în top, am fost foarte fericită pentru acea semifinală. De atunci am început să joc foarte bine. În sfârșit, după două finale disputate, am reușit să cuceresc acest titlu. Îmi place acest turneu. Într-adevăr sunt foarte fericită să am acest trofeu frumos în mâinile mele", a menționat Simona Halep.Simona Halep, care a înregistrat a 14-a victorie consecutivă, va primi un cec în valoare de peste 205 de mii de euro şi 900 de puncte WTA.De partea cealaltă, Karolina Pliskova va beneficia de 150 de mii de euro şi 585 de puncte.