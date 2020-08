După ce a câștigat turneul de la Praga, Simona Halep a anunțat că nu va participa la ediția din acest an al Internaționalelor de tenis ale Statelor Unite. Competiția de la New York se va desfășura între 31 august și 13 septembrie. Tenismena română a făcut anunțul pe rețele de socializare: "Mereu am spus că voi pune sănătatea pe prim-plan și, de aceea, prefer să rămân și să mă antrenez în Europa. Știu că organizatorii au muncit serios ca acest eveniment să aibă loc și le doresc succes tuturor celor care participă".



US Open este primul turneu de Mare Șlem la care Simona nu va fi pe tabloul principal de la Wimbledon 2010 încoace.



Pe lângă constănțeancă, numărul 2 în ierarhia WTA, nu vor apare pe corturile de la Flushing Meadows nici numărul 1 mondial al tenlisului feminin, australianca Ashleigh Barty, nici deținătoarea titlului, canadianca de origine română Bianca Vanessa Andreescu, nici ucraineanca Elina Svitolina, numărul 5 mondial.



La turneul masculin nu vor participa spaniolul Rafael Nadal, australianul Nick Kyrgios, dar nici elvețianii Roger Federer și Stanislas Wawrinka.