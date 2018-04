Silvia Radu: Voi continua procesul de curățenie în Primărie. Cei care sunt neprofesioniști și numără creioanele vor pleca

foto: publika.md

Patru candidați în cursa pentru șefia Primăriei Capitalei s-au întrecut în declaraţii şi promisiuni, în cadrul unei dezbateri electorale, organizate de o agenţie de presă. Unii au promis un oraș mai verde, alții - parcări subterane sau lifturi noi în toate blocurile vechi din Capitală. Singurul candidat independent pentru funcţia de primar de Chişinău, Silvia Radu, a spus că vrea să continue proiectele începute la Primărie.



"Voi continua procesul de curățenie în Primărie. Cei care sunt neprofesioniști și numără creioanele la Primărie vor pleca. Stoparea construcțiilor ilegale este bine cunoscută de cetățenii Chișinăului, iar rechinii imobiliari vor trebui stopați", a spus Silvia Radu, candidat independent la funcţia de edil al Capitalei.



Unul dintre experţii prezenţi la dezbatere a remarcat avantajele Silviei Radu pentru a obţine încrederea oamenilor.



"Avantajul domniei sale, așa cum ni l-a prezentat, este că timp de cinci luni, deja a făcut cunoștință îndeaproape cu problemele cu care se confruntă municipalitatea. Se poziționează ca administrator și manager și asta e singurul lucru cu care domnia sa vrea să convingă cetățenii", a spus Igor Boţan, expert al proiectului.



La rândul său, candidatul unioniștilor, Constantin Codreanu, a spus că are drept scop transformarea Capitalei într-un oraș european.



"Una din primele schimbări pe care le voi face în calitate de primar general este să interzic orice fel de lucrări pe timpul zilei, pentru că asta afectează cetățenii care locuiesc în municipiul Chișinău", a spus Constantin Codreanu, candidatul Partidului Unității Naționale.



Alexandra Can, de la Partidul Național Liberal, a spus că locuitorii Capitalei trebuie să o voteze pentru că are experiență în administrare.



"Voi putea uni ideile și oamenii. Deci, asta am făcut tot timpul și am reușit.Voi reuși și aici. Vă veți convinge că voi instaura cooperarea între organele publice locale și instituțiile statului", a spus Alexandra Can, candidatul Partidul Național Liberal.



Iar Victor Strătilă, candidatul Partidul Verde Ecologist, a spus că vrea să reformeze Primăria.



"Avem viziuni clare cum să optimizăm structura Primăriei, cât personal trebuie să fie în această Primărie și cum să împărțim responsabilitățile", a spus Victor Strătilă, candidatul Partidului Verde Ecologist.



Candidatul PSRM, Ion Ceban, nu a participat la dezbatere. Într-o postare pe Facebook, el a declarat că va participa doar la dezbateri televizate, împreună cu un candidat de dreapta care este vizibil în sondajele sociologice, fie Andrei Năstase, fie Silvia Radu.