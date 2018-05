Silvia Radu, unicul candidat la Primărie care nu s-a promovat prin intermediul bannerelor, ci prin lucruri concrete pentru oraș

Primăria trebuie să fie depolitizată şi să aparțină cetățenilor. Este declaraţia Silviei Radu, care a făcut totalurile campaniei electorale. Candidatul independent susține că a încercat să fie cât mai aproape de oameni. Nu a făcut agitaţie prin intermediul spoturilor şi a bannerelor, ci a ales să facă lucruri concrete pentru oraș.



”Am reușit să instalăm mai multe terenuri de joacă pentru copii, am reparat câteva grădinițe, am reparat un teren de joacă sportiv, am înfrumusețat Chișinăul”, a spus Silvia Radu, candidat independent.



Potrivit Silviei Radu, această perioadă a fost una destul de grea, din cauza campaniei de denigrare declanşată de concurenţii săi electorali.



”Au bătut mâna pentru a mă ataca cu minciuni și denigrări, numai doar ca să-și câștige interesele sale politice în această campanie electorală”, a mai spus Silvia Radu, candidat independent.



Silvia Radu a mai declarat că în campania electorală nu a acceptat bani străini.



”Am prezentat public raportul meu, îl puteți vedea pe site-ul CEC. Ne-a costat câteva sute de mii de lei. Această campanie a fost finanțată doar de familia mea” a conchis Silvia Radu, candidat independent.



Silvia Radu este singurul candidat independent la funcția de primar al Capitalei. În perioada când a fost edil interimar, ea a reușit să renoveze mai multe grădinițe, să deschidă terenuri de joacă pentru copii, dar şi să semneze o dispoziţie, care prevedea instalarea semafoarelor inteligente.

Alegerile locale vor avea loc în această duminică.