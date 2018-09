Silvia Radu şi Nicolae Ciubuc au depus jurământul de învestire în funcţiile de miniştri. Candu: E important ca cetăţenaul să simtă schimbările

Silvia Radu şi Nicolae Ciubuc au depus astăzi jurământul de învestire în funcţiile de miniştri al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.

Decretele privind numirea lor în funcţiile de şef la Sănătate şi, respectiv, la Agricultură au fost semnate de preşedintele Parlamentului, Andrian Candu.

"Fiecare dintre cei doi miniştri au avut performanţe într-un anumit domeniu. Domeniile în care urmează să activaţi sunt foarte complexe. Fiecare minister are în portofoliu câteva domenii, ambele fiind importante pentru Republica Moldova, dar în special pentru cetăţenii ei. În aceste domenii sunt importante reforme şi schimbări pentru ca şi cetăţenaul de rând să le simtă", a menţionat Candu.

Şi premierul Pavel Filip a venit cu un discurs, dar şi cu un mesaj de felicitare pentru noii miniştri.

"Este o zi importantă astăzi pentru Guvern. Fortificăm echipa guvernamentală și dosarele pe care le luați nu sunt simple.



Nu aveți timp pentru a vă bucura de numirea în funcție. S-a reușit foarte multe până acum, trebuie să mai reușim și alte reformne. Dacă ar fi să vorbim despre Ministrerul Sănătății, s-a muncit mult și le sunt recunoscătoare colegilor. S-a reușit un lucru important atunci când am reformat sistemul de pensii, am mers cu o reformă importantă, acordarea gradelor de dizabilitate. În aștepare este o reformă, reforma spitalicească, s-a început lucrul la acest concept, și doamna Radu, aveți 5 luni de zile pentru a aproba această reformă. Le port un respect deosebit medicilor, dar cu părere de rău mai avem și alte cazuri. Deci, mai avem de muncit. Colegii de peste hotare spun că diferența este în atitudine.



Nu am nicio îndoială de capacitățile domnului Ciubuc. Sunt proiecte pornite și am toată certitudinea că veți face față. De asemenea, vorbim despre tot ce se întâmplă în domenile de irigare. Am avut discuții despre ce se întâmplă în domeniul forestier.



Am toată certituinea și sunt recunoscător că s-au aprobat aceste 2 candidaturi, care au experineță. Împreună vom reuși. Nuștiu dacă o să ofer foarte multe clipe plăcute, dar vă pot oferi lacrimi, sudoare și multă muncă", a declarat Pavel Filip.

PUBLIKA.MD aminteşte că Silvia Radu s-a născut în orașul Hânceşti. De meserie este jurist şi filolog.

Silvia Radu și-a început activitatea în sectorul energetic în 1995. Ulterior, în perioada 2008–2015, a condus Gas Natural Fenosa.

Radu a deținut funcția de primar interimar al Capitalei din noiembrie 2017 până în aprilie 2018, când a depus cerere de suspendare din funcție pe motiv că participă în calitate de candidat independent la alegerile locale din 20 mai.

Potrivit datelor CEC, ea a obținut 17,65 la sută din sufragii. După scrutin, Silvia Radu şi-a anunţat demisia din funcţia de viceprimar.

Silvia Radu este căsătorită cu Virgiliu Radu, cu care are trei copii: un băiat și două fete.

Nicolae Ciubuc este director al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. El deţine această funcţie din septembrie 2016. În perioada 2010-2016 a fost şef adjunct la AIPA. Ciubuc şi-a început cariera la Ministerul Agriculturii în 2004, în calitate de consultant al Direcției Juridice și Armonizare a Legislației. Trei ani mai târziu a fost numit șef adjunct al aceluiaşi departament.

Ulterior, a ocupat funcții înalte în cadrul "Moldagroteh" şi la Centrul pentru Standardizarea și Experimentarea Calității Producției de Conserve și a fost membru al Consiliului de Administraţie al unui combinat de panificație din țară. Nicolae Ciubuc şi-a făcut studiile la Facultatea de Drept de la Universitatea de Stat și e magistru în management public. Are 37 de ani, este căsătorit și creşte un copil.

Amintim că liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a anunţat după întrunirea Consiliului Politic Naţional al formaţiunii că vor fi operate modificări în componenţa Executivului.

Ultimele modificări în componenţa Cabinetului de miniştri au avut loc în decembrie 2017. Atunci numărul portofoliilor s-a redus de la 16 la nouă, iar funcţiile de viceminiştri au fost înlocuite cu posturi de secretari de stat.

De asemenea, a fost instituită funcţia de vicepremier pentru Integrare Europeană.