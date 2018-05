Silvia Radu: Să sperăm că următorul primar se va ocupa mai mult de Chișinău și de problemele orașului

Silvia Radu, a mulțumit tuturor oamenilor care au fost alături de ea pe parcursul campaniei electorale. Tot aici, Silvia Radu a spus că prezența scăzută la vot a afectat-o și că ar vrea ca următorul primar să se ocupe de problemele orașului.

"Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor cu care am avut ocazia să mă întâlnesc pe parcursul acestei campanii.

Despre rezultat vă pot spune doar că totul s-a împărțit între două paride politice. Cei doi candidați au avut în spate partide care au mobilizat electoratul în favoarea lor.



Faptul prezeței scăzute la vot a electoratului m-a afectat în mod special pe mine, dar asta e realitatea pe care o avem și trebuie să o acceptăm așa cum este, deoarece votul a fost dat și este legitim.



Avem un tur doi sută la sută politic, avem un tur doi care înseamnă că Chișinăul va continua să fie în zona politică și geopolitică.



Să sperăm că următorul primar se va ocupa mai mult de Chișinău și de problemele orașului, decât de problemele paridului politic pe care îl va reprezenta.



În ceea ce mă privește pe mine, am avut o experiență extraordinară la Primărie, iar eu îmi voi continua activitățile mele persoanele și voi încerca să ajut orașul așa cum am făcut până acum.



Vreau să mulțumesc încă odată tuturor celor care au fost alături de mine în această campanie electorala.



Le urez candidaților care vor ieși în turul 2, mult succes și baftă. Aș vrea să vă transmit dorința locuitorilor din Capitală, să munciți mai mult pentru oraș și mai puțin pentru partidele sale", a spus Silvia Radu.