Silvia Radu s-a lovit de primele probleme la minister: Angajaţii ANSP nu şi-au primit salariile. Cum a intervenit

Veste bună pentru angajații Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, care nu au primit salariile pentru ultimele două luni de muncă. Proaspătul ministru al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Silvia Radu, a intervenit pentru a fi rezolvată problema şi potrivit ei, până luni, salariile vor fi achitate.

"Am aflat de problemele dumneavoastră, de faptul că nu ați primit salarile pe ultimele două luni. Am avut azi o ședință operativă cu factorii responsabili din minister și am dispus rezolvarea de urgență. Până luni, salariile dumneavoastră vor fi plătite.

Îmi pare rău de situația prin care ați trecut și vă mulțumesc că m-ați informat. Sper ca, în viitor, să nu mai avem astfel de situații", a menţionat Silvia Radu.