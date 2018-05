Silvia Radu s-a întâlnit cu angajații Autosalubritate. Aceasta a fost luată în brațe când a ajuns acolo (FOTO)

Astăzi, candidatul independet la funcția de primar al Capitalei, Silvia Radu s-a întâlnit cu angajații Autosalubritate. Cum a ajuns acolo, Silvia Radu a fost luată în brațe de angajați, ceea ce evidențiază legătura prietenoasă dintre aceștia.

Radu s-a arătat încântată de întâlnire și a spus că abia așteaptă să lucreze din nou împreună.

"Azi dimineatată m-am întâlnit cu foștii mei colaboratori, angajații Autosalubritate. Am vorbit, am povestit, am făcut planuri de viitor. Abia aștept să lucrăm din nou împreună", a scris candidatul independent la funcția de primar al Capitalei, Silvia Radu, pe o rețea de socializare.