Silvia Radu, REACŢIE după anunţarea candidaturii sale la funcţia de ministrul al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

Fostul primar interimar al Capitalei, Silvia Radu, a fost propusă pentru funcţia de ministru al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. Într-o postare pe pagina de Facebook, Radu a declarat că a fost o propunere neaşteptată, însă crede că are experienţa necesară pentru a ajuta la "reformarea celor două domenii extrem de sensibile".

CITEŞTE ŞI: Pavel Filip, despre Silvia Radu la Ministerul Sănătăţii: Sunt sigur că este o candidatură absolut potrivită (VIDEO)

"Am acceptat propunerea Primului Ministru, Pavel Filip, de a prelua mandatul de ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

A fost o propunere neașteptată. M-am gândit, am analizat și după ce mi-a fost prezentat proiectul, care presupune o abordare de management instituțional dinamic, am acceptat. Sunt un om format în zona managementului, am o experiență care poate fi folosită și cred că acest lucru mă poate ajuta la reformarea celor două domenii extrem de sensibile, cel al sănătății și cel social.

În calitate de ministru neafiliat politic, voi munci pentru Moldova, pentru moldoveni. Voi munci ca ei să aibă parte de servicii medicale mai bune și de echitate socială.

Voi face mai multe declarații după ce procedurile privind numirea mea în funcție se vor finaliza" - a scris Silvia Radu.

PUBLIKA.MD aminteşte că Partidul Democrat din Moldova a anunţat astăzi schimbări în două ministere. Nicolae Ciubuc şi Silvia Radu sunt cele două nume noi care vor apărea în componenţa Executivului.

Primul este propus pentru funcţia de Ministru al Agriculturii, Dezvoltării regionale şi Mediului şi ar putea să-i ia locul lui Liviu Volconovici.

Totodată, în fotoliul ocupat de Svetlana Cebotari de la Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale ar putea veni fostul primar interimar al Capitalei Silvia Radu. Anunţul a fost făcut de liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, după şedinţa săptămânală a formaţiunii.

Potrivit lui Plahotniuc, miniştrii şi-au făcut responsabil munca, însă e nevoie de schimbări.

Iniţiativa privind remanierile aparţine premierului Pavel Filip, care intenţionează astfel să sporească performanţa echipei Guvernului pe care îl conduce.