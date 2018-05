Silvia Radu: Primăria Chișinău are nevoie de oameni integri și apolitici ca să rezolve problemele cetățenilor

Foto: publika

Primăria Chișinău are nevoie de oameni integri și apolitici ca să rezolve problemele cetățenilor, iar locuitorii Capitalei trebuie să cunoască pe ce sunt cheltuiți banii lor. Pentru aceasta procesul de achiziţii publice ale administraţiei trebuie să fie cât mai transparent. De această părere este candidatul independent la funcția de primar al Capitalei Silvia Radu.



Într-un interviu acordat pentru portalul point.md, Silvia Radu a menționat că în programul său electoral s-a bazat pe ceea ce i-au spus oamenii la întâlnirile cu ea. Iar cel mai des, aceştia au invocat corupţia, dar şi specialiştii necompetenți de la primărie.



"Corupția este cea mai dureroasă temă. În primul rând, trebuie să curățim primăria de corupți. Acolo trebuie să lucreze oameni profesionişti și integri care ştiu cum să rezolve problemele locuitorilor Capitalei", a declarat Silvia Radu, candidat independent la funcția de primar al Capitalei.



Silvia Radu spune că a rămas uimită când a aflat că unele străzi din Capitală au fost reparate pentru că acolo locuiesc rudele unor funcționari.



"Am intrat într-o curte de pe Calea Ieșilor și am rămas uimită că drumul este făcut. Am vorbit cu locatarii de acolo. O femeie m-a întrebat: "Nu cunoaşteţi că aici locuiește mama lui Dorin Chirtoacă?", a spus Silvia Radu, candidat independent la funcția de primar al Capitalei.



Candidatul la fotoliul de primar a spus și ce va face a doua zi dacă va câștiga alegerile.



"Am să plec la lucru, pentru că nu avem timp de pierdut. S-au acumulat foarte multe probleme în oraș și nu ajung 24 de ore ca să le rezolvi pe toate", a menţionat Silvia Radu, candidat independent la funcția de primar al Capitalei.



La alegerile locale noi din 20 mai din Capitală, Silvia Radu va figura în buletinul de vot cu numărul zece.