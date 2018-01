Silvia Radu participă la evenimentele consacrate celor 10 ani de la semnarea Acordului de înfrăţire între municipiile Iaşi şi Chişinău

Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, participă astăzi, 24 ianuarie 2018, la evenimentele organizate cu prilejul marcării a 10 ani de la semnarea Acordului de înfrățire între municipiile Iași și Chișinău.

Manifestările se desfăşoară la Primăria municipiului Iaşi (Palatul Rozlovanu), unde a avut loc întrevederea primarilor municipiilor Iaşi şi Chişinău, Mihai Chirica şi Silvia Radu.

Aici, primarul general interimar, Silvia Radu, a ținut un discurs cu ocazia sărbătorii:

Stimate Domnule Primar, Stimați Oficiali, Stimați Invitați,

Dați-mi voie să încep prin a vă mulțumi pentru faptul că ați organizat acest eveniment, în acest loc minunat și putem fi astăzi aici, împreună, serbând 10 ani de înfrățire Iași-Chișinău. Dar nu pot să îmi încep discursul, fără a vă spune încă de la început ”La mulți ani!”, de ziua dumneavoastră când serbați Mica Unire - Unirea Principatelor Române, realizată la 1859, momentul în care s-au pus bazele formării statului român modern.

Sunt 10 ani de la momentul în care orașele noastre s-au înfrățit, iar azi îi serbăm, lansând o Carte Poștală Aniversară, ce are rolul să marcheze simbolic această frumoasă relație de prietenie. Dar, în același timp, mai are un rol la fel de important și anume să lase ”urmașilor, urmașilor noștri” dovada faptului că înaintașii lor au știut să construiască pas cu pas o colaborare între două orașe, între locuitorii acestora, fără să țină cont de distanță, fără să țină cont de granițe.

Astăzi, prin această Carte Poștală, comunicăm cu generațiile ce vor veni, facem un arc peste timp, spunându-le acestora: “continuați pe mai departe lucrurile bune începute”.

Pentru toate aceste lucruri, trebuie să aduc mulțumiri speciale conducerii Romfilatelia și Poștei Moldova, pentru tot efortul depus în marcarea acestor 10 ani de înfrățire.

Domnule Primar, Onorată Asistență,

Au fost 10 ani în care Relațiile Iași-Chișinău s-au dezvoltat. Numărul acțiunilor culturale a crescut, am organizat împreună Festivalul de Poezie Grigore Vieru, am serbat împreună Ziua Semnării Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Am organizat Galele TVR Iași în Chișinău, am participat în cadrul Festivalului Internațional al Educației susținut de Primăria Iași, au avut loc numeroase lansări de carte în colaborare.

Toate acestea au fost binevenite și trebuie să continue. Cred, însă, că acum, odată cu deschiderea programelor europene de finanțare – și aici mă refer la Programul Operațional Comun România-Republica Moldova, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) – putem începe să lucrăm la proiecte de dezvoltare comune. Și Iașiul și Chișinăul trebuie să se dezvolte în continuare, iar aceste programe europene ne pot asigura finanțarea de care avem nevoie. Putem acționa împreună. Putem gândi proiecte comune, de ce nu, putem spera chiar și la o autostradă care să unească cele două orașe.

De la Semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și UE, a crescut numărul de vizite al turiștilor moldoveni, a crescut numărul exporturilor, au crescut schimburile comerciale între Moldova și România. Noi, ca administrații locale, trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri și să ne adaptăm, să venim în întâmpinarea cetățenilor din cele două țări și să asigurăm o infrastructură cât mai bună.

Sper că vom intra în această etapă și vă asigur Domnule Primar, că Primăria Chișinău este deschisă la orice colaborare de acest fel.

Dacă îmi permiteți, aș dori să vă mai supun atenției o propunere. Suntem în anul Centenarului Marii Uniri. Chiar dacă acum suntem două state, nimeni nu poate nega legătura de sânge dintre noi. V-aș propune ca în acest an să avem o acțiune comună, tocmai pentru a oferi un ajutor concret turiștilor din cele două țări, care vor ca în anul Centenarului, să viziteze Chișinăul sau Iașiul.

Consider că ar fi util dacă am lansa un program în parteneriat, ca cetățenii din Iași și din Chișinău să poată vizita gratuit muzeele din cele două localități. Cetățenii din Iași să primească gratuitate în Chișinău și invers. Moldovenii să poată vizita frumoasele muzee din Iași, fără a mai plăti taxă de intrare. Este un gest simbolic, ce poate ajuta însă la promovarea turistică și la înțelegerea mai bună atât a punctelor comune, cât și a realităților cotidiene.

În încheiere, dați-mi voie să vă mulțumesc încă o dată și să vă asigur că Primăria Chișinăului este la fel de deschisă, de ospitalieră și cu ieșenii și cu chișinăuienii și vă așteptăm cât mai curând în orașul nostru.