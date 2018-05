Silvia Radu: Oamenii au nevoie de fapte concrete, realizabile, nu de promisiuni

Primarul interimar al Capitalei, care și-a anunțat intenția de a candida la alegerile locale din 20 mai, a sris pe pagina sa de facebook că oamenii au nevoie de fapte concrete, dar nu promisiuni.

Tot aici, Silvia Radu a mai scris că adevărata dezbatere este în stradă, atunci când asculți oamenii și le dai răspuns la toate întrebările.

"Am participat la o singură dezbatere în acesta campanie electorală, la începutul ei.

Am constatat atunci că politicienii vin la dezbateri ca să spună minciuni, ca să facă declarații populiste, din care publicul nu se alege cu nimic bun. Așadar, am decis să nu mai particip la astfel de dezbateri politice, nu am ce să dezbat cu politrucii, nu pot și nu vreau să concurez cu minciunile și fanteziile lor. Ar fi în contradicție cu comportamentul meu pozitiv din campania electorală de până acum. Oamenii au nevoie de fapte concrete, realizabile, nu de promisiuni.