Silvia Radu, #iubescchisinau: Cetățenii trebuie să ceară viitorului primar să muncească pentru oraș și să lase politica deoparte

Astăzi am făcut demersurile oficiale pentru încheierea activității mele în Primăria Municipiului Chișinău. Le mulțumesc tuturor colegilor cu care am muncit în aceste luni, uneori zi și noapte. A fost o experiență din care am învățat multe lucruri utile și în care am avut ocazia să cunosc mai bine locuitorii Chișinăului.

Voi continua să sprijin modernizarea capitalei și în activitățile mele viitoare, cu tot ce voi putea", a scris Silvia Radu în mesajul său.