Silvia Radu, invitată la FABRIKA. Edilul interimar, despre starea în care a găsit Primăria şi ce planuri de viitor are (LIVE TEXT)

(UPDATE 20:45) Silvia Radu: Eu mi-aş dori ca sa licităm în sfârşit accensoarele pentru Chişinăueni. Lucru care nu s-a făcut 50 de ani în Republica Moldova. Avem o statistică foarte proastă la acest capitol.

(UPDATE 20:43) Silvia Radu: Sunt lucruri care au o cheie şi această cheie presupune transparenţă, corectitudine şi atitudine corectă faţă de munca pe care o faci. Aceştia sunt sfetnicii mei de care m-aţi întrebat, fiindcă alţii nu am. Chiar dacă greşesc eu pot să-mi asum responsabilitatea pentru greşeala care o fac şi schimb decizia dacă a fost incorectă. Nu am frică de acest lucru, fiindcă nu am în spate nici un interes ascuns, decât interesul de a pune lucrurile să funcţioneze corect.

(UPDATE 20:40) Silvia Radu: Eu sunt o persoană care a acumulat suficientă experienţă pentru a schimba lucrurile. Am reuşit la primărie să schimb lucruri mult mai grave. Mai mult de atăt, era vorba să nu lupt împotriva municipalităţii, dar a întregii ţări. Mafia, ne maltrata angajaţii. Eram nevoiţi să umblăm cu paza.

(UPDATE 20:25) Silvia Radu: Relaţia administrare - politică trebuie să fie bazate pe interesele locitorilor Capitalei. Sunt multe probleme care implică o conlucrare dintre administrarea locală şi cea centrală. Problema care îmi vine zilnic la telefon este că locuitorii plătesc de 3-4 ori mai mult decât ne arată contorul, acest lucru este o lacună a administraţiei şi nu cred că Guvernul nu vrea să facă acest lucru, cred că pur şi simplu nu s-a abordat această tema ca să fie rezolvată. Sunt exemple simple care arată necesitatea conlucrării între adminitraţii.

(UPDATE 20:25) Silvia Radu: Sunt convinsă că Acordul semnat cu Bucureştiul va fi dus până la bun sfârşit, am văzut cum acţionează doamna Firea şi anume în disciplinarea angajaţilor, indiferent cine va tăia panglica de la spitalul Nr1 sau la liceul Mihai Eminesc va fi spre binenele cetăţenilor. Mi-aş dori ca o persoană la cârma Primăriei să fie o persoana care cunoaşte, apolitică şi care să se lucreze pentru locuitorii Chişinăului.

(UPDATE 20:25) Silvia Radu: Eu mă gândesc dacă voi candida, am foarte multe proiecte care mi-am propus să le lansez pentru a nu putea fi orite oricine nu ar veni la Primărie. Trebuie să reparăm liceul Mihai Eminescu, vrem ca Chişinăul să aibă Festivalul Luminilor 2018 aşa cum el se petrece la Lyon, şi multe alte lucruri care ar face mai frumos oraşul.

(UPDATE 20:18) Silvia Radu despre Primăria Chişinău: Când am venit în primele zile la primărie mi s-a prezentat o organigramă din 14 direcţii, şi am zis că uite cred că le vom uni şi vom rămâne cu 7. A doua zi mi se aduce încă o organigramă şi mi s-a spus că aceasta este structura subordonată Consiliului municipal, iar aceasta care se subordonează primarului, ei bine a treia zi mi se aduce o altă organigramă în care deja erau 10 directii. Am încercat să le comasăm, insă, mi s-a spus că ele sunt înregistrate în registru de Stat ca entităţi juridice şi nu poţi aşa pur şi simplu să schimbi. Mi s-a confirmat că există încă 100 de întreprinderi pe lângă acestea. Există o sumedenie de alte întreprinderi care sunt parte a bugetului municipal, mai mult ca atât avem întreprinderi private care primesc bani din bugetul municipal. Când am întrebat de ce se plătesc bani pentru o întreprindere municipală privată, şi mi s-a spus că este o tradiţie la noi în Primărie. Nu este normal acest lucru, trebuie să existe o structură simplă, flexibilă, care să lucreze în favoarea cetăţenilor.

(UPDATE 20:10) Silvia Radu: Vreau să schimb atitudinea faţă de problemele cetăţenilor care locuiesc în Chişinău. Angajaţii Primăriei trebuie să înţeleagă că ei sunt plătiţi pentru a rezolva problemele cetăţenilor, mecanismul intern al primăriei să funcţioneze în aşa fel încât să nu depindă de cine va ajunge primar, mecanismele acesta fiind noi sisteme de gestiune, o simplificare a structurilor primăriei, in ghişeu unic. Toate acestea nu sunt posibele fără aplicarea metodelor de gestiune care trebuie să fie implementate. Primul lucru pe care l-am făcut este transparenţa. Bugetul municipal aparţine locuitorilor Capitalei. Cetăţenii au dreptul să ştie cum a fost cheltuit fiecare bănuţ din interiorul Primăriei.

(UPDATE 20:06) Silvia Radu: Întreg Partidul Liberal a creat acest dezastru al Capitalei, acea nepăsare faţă de oraş a creat această amplitudine a problemelor. Nepăsarea a creat acest dezastru care astăzi e greu să-l mişti.

(UPDATE 20:02) Primarul Capitalei: Când lucruri bune nu se doresc şi există birocraţi politici care taie frunze la câini şi sunt angajaţi doar ca să preia un salariu, atunci avem dezastrul pe care îl întâlnim în Chişinău.

(UPDATE 20:00) Silvia Radu: Există o necorespundere a regulamentelor existente şi aplicate acum în Primărie care nu corespund cu legislaţia în vigoare. Legislaţia pe parcursul anilor s-a schimbat, iar onigrammele nu au fost adaptate. Există un departament cu care eu m-aş mândri, care funcţionează conform normelor, mă refer la Departamentul Audit, acest lucru se datorează doamnei care a stat în fruntea acestui departament şi a fost preluată de Ministerul Finanţelor.

(UPDATE 19:57) Silvia Radu: Astăzi, am fost în Parcul Valea Trandafirilor, avem un proeict pentru tineri pentru a construi un spaţiu pentru skeibordisti, unde ei vor putea organiza inclusiv şi competiţii internaţionale, şi am început să discutăm cu reprezentanţi din mai multe instituţii administrative ale Primăriei despre cum e administrat spaţiul verde al oraşului, şi sunt oameni, întreprindere ce ţin de gestiunea parcurilor din Chişinău, o mulţime de oameni, dar nimeni la concret nu poartă o răspundere despre cum este gestionat acest spaţiu. Avem acest dezastru în Chişinău şi această caracatiţă care nu permite rezolvarea problemelor, dureroase pentru locuitorii Capitalei.

(UPDATE 19:55) Silvia Radu: Am găsit la Primărie corupţie, nepăsare, birocraţie. Din păcate, Dorin Chirtoacă a ţinut bugetul Primăriei şi l-a folosit în valoarea unui partid, PL. E ca o caracatiţă biorocratică care a fost acumulată pe parcursul acestor ani acolo, există prea multe instituţii ale Primăriei care se suprapun.

