Silvia Radu într-un interviu: Primarul Capitalei trebuie să fie independent

foto: publika.md

Primarul Capitalei trebuie să fie independent, dar nu membru de partid. În caz contrar, edilul va fi influențat politic și nu va putea gestiona orașul eficient. De această părere este primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, care a oferit un interviu pentru moldpres.md.



"Funcțiile publice sunt funcții care trebuie să apere interesele tuturor cetățenilor. Cunoscând din interior ce se întâmplă la primărie este nevoie de o persoană care să reprezinte oamenii și nicidecum un partid politic", a spus Silvia Radu, primarul interimar al Capitalei.



Silvia Radu a menționat că administrația Capitalei va activa eficient și va da randament, doar atunci când în Primărie vor fi funcționari integri.



"Pe parcursul celor patru luni cât m-am aflat în fotoliu am demonstrat că am început reforma în ceea ce ţine de gestiunea şi transparenţa în primărie", a menţionat Silvia Radu, primarul interimar al Capitalei.



Edilul a mai spus că i-a fost greu să se decidă dacă va candida pentru funcția de primar, dar a discutat cu familia ei și a hotărât să se înscrie și ea în cursă.



"Decizia de fapt a fost luată pentru faptul că am simţit sprijinul oamenilor şi asta este mai important decât sprijinul oricărui partid" a mai spus Silvia Radu, primarul interimar al Capitalei.



Silvia Radu a menționat că preferă personal să meargă prin Chișinău și să discute cu locuitorii oraşului despre problemele lor.



"Nu pot fi promise marea cu sarea. Pot fi promise lucruri concrete cum sunt implicarea sau lansarea proceselor de schimbare a ascensoarelor la care nimeni nu a vorbit niciodată de când s-au construit casele în Chișinău. Vorbim despre transparența și disciplina, funcționarea a instituțiilor primăriei", a conchis Silvia Radu, primarul interimar al Capitalei.



Miercuri, Silvia Radu a început campania de colectare a semnăturilor necesare pentru a se înscrie în cursa pentru Primăria Capitalei.