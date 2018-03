Silvia Radu, indignată de calitatea proastă a drumurilor din Chişinău

Edilul interimar al Capitalei este indignat de calitatea proastă a drumurilor din Chişinău. Potrivit edilului, străzile au ajuns într-o stare deplorabilă din cauza corupţiei din subdiviziunile Primăriei.



"Această stare deplorabilă a drumurilor denotă o atitudine de corupţie extremă în ceea ce ţine construcţia drumurilor în Chişinău. Am fost în vizită la domnul primar de la Cricova. Am rămas fără cuvinte când am văzut calitatea drumurilor şi trotuarilor acestui mic orăşel. Acest exemplu este că se poate de făcut atunci când se doreşte şi atunci când nu se fură", a spus primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu.



Radu i-a avertizat pe şefii de la Direcţia Transport şi Regia "Exdrupo" şi le-a amintit сă ei sunt responsabili de calitatea lucrărilor pe drumurile din Capitală. Totodată, primarul a precizat că preţurile pentru reabilitări trebuie să corespundă realităţii.

În 2018, pentru reparaţia şi asflatarea străzilor din municipiu au fost prevăzute 80 de milioane de lei.