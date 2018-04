Silvia Radu dezminte o ştire falsă a presei care îl susține pe socialistul Ion Ceban

Primarul interimar al Capitalei contrazice, într-o postare pe Facebook, o știre falsă, tirajată de una din instituțiile media afiliate Partidului Socialiștilor. Acestea susțin că Silvia Radu ar fi refuzat asamblarea la Chișinău a autobuzelor electrice produse în Belarus. Edilul susține că este victima unei campanii mincinoase, transmite timpul.md.

"Acest articol este o minciună, în realitate chiar eu am fost cea care a discutat cu delegația domnului președinte Lukașenko despre acest electrobuz. Am anunțat atunci public că vreau să îl aducem la Chișinău și să îl testăm. Poate o să și putem cumpăra așa ceva. De asemenea, am prezentat informația privind acest subiect în cadrul ședinței operative de la Primăria Chișinău", a scris Silvia Radu, primar interimar al Capitalei.

Edilul taxează instituțiile media care au preluat acest fals grosolan.



"Ce face acest site este manipulare și dezinformare, intoxică cetățenii cu astfel de știri false și manifestă o lipsă totală de respect față de ei. Asta este valabil și pentru alte site-uri de știri care au preluat informația fără să o verifice, dar și pentru persoana care stă în spatele acestor campanii mincinoase", a postat edilul.