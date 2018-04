Silvia Radu, despre MAREA CURĂŢENIE: Oamenii au demonstrat că le pasă de oraşul lor

Locuitorii Capitalei au demonstrat că le pasă de oraşul lor şi au participat activ la marea curăţenie care a avut loc sâmbăta trecută. De această părere este primarul general interimar, Silvia Radu, care a anunţat că la acţiune au participat peste 11 mii de locuitori ai Chişinăului.

Potrivit lui Radu, în urma acţiunii de salubrizare au fost evacuate între 500 şi 600 de tone de gunoi - plastic şi sticlă şi au fost evacuate 200 de tone de nisip şi glod.

"Cred că s-a lucrat bine, am avut o organizare destul de bună, chiar dacă poate nu am reuşit să intrăm în fiecare curte şi să strângem tot gunoiul acumulat în oraş. Au participat peste 11 mii de oameni. Au fost implicate 174 de unităţi de transport. Au fost evacute între 500 şi 600 de tone de gunoi care au fost duse la sortare. Au fost evacuate 200 de tone de nisip şi glod. Au fost salubrizate străzile din sectorul Ciocana. Mulţumiri speciale adresez organizaţiilor non-guvernamentale şi zeci de agenţi economici cu care ne vom întâlni în această săptămână. Cred că este o acţiune care trebuie repetată în fiecare an. S-a văzut că oamenii se pot mobiliza pentru un scop comun. Cred că ar fi bine ca cine ar fi primar să continue această acţiune înainte de Paşti, înainte de sărbători fiindcă demonstrează că oamenilor le pasă de oraşul lor şi se implică în soluţionarea problemelor acestuia", - a declarat primarul general interimar Silvia Radu.

PUBLIKA.MD aminteşte că de astăzi şi drumarii vor munci intens. Asfalt va fi turnat pe fiecare stradă din Capitală, deteriorată după iarnă.

Primarul Silvia Radu a anunţat un program amplu de plombare a drumurilor, care va dura două luni. Iniţial vor fi astupate gropile apărute după ploi şi ninsori, ulterior, în vară, va începe reparaţia capitală a străzilor.

Radu, care va monitoriza personal mersul lucrărilor, spune că vor fi reparate şi curţile blocurilor, iar funcţionarii iresponsabili vor plăti cu funcţiile.

Pentru lucrările de plombare, care ar putea costa până la 125 de milioane de lei, vor fi contractate mai multe companii.