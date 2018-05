Silvia Radu denunţă campaniile de denigrare împotriva ei: Le e frică de faptul că un candidat independent ar ajunge la cârma primăriei

Candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei, Silvia Radu, denunţă campaniile de denigrare împotriva ei din partea unor politicieni. În cadrul unei conferinţe de presă, Radu a declarat că oponenţii săi lansează mesaje false precum că aceasta s-ar retrage din cursa electorală, pentru că le este frică de faptul că un candidat independent ar ajunge la cârma primăriei.



"Partidele politice au demonstrat deja în Republica Moldova că oricare nu ar fi antagonismul între ele, se pot aşeza la masa de negocieri şi conveni asupra partajării unor lucruri. Cu un candidat independent cred că tuturor partidelor le-ar fi mult mai complicat să facă acest lucru, dacă aş spune eu că e imposibil", a menţionat Silvia Radu.



Candidatul independent pentru Primăria Capitalei susţine că este ţinta atacurilor tuturor partidelor politice care au un scop comun - să o pună într-o lumină nefavorabilă. Ea a menţionat că nu se va retrage din cursa electorală şi că va lupta până la capăt.



"Ştiţi ce înseamnă pentru un candidat politic să piardă în faţa unui candidat independent? Înseamnă că oamenii îşi exprimă opinia că toată politica lor până astăzi a fost zero. Cred că a sosit momentul când oamenii îşi pot luat înapoi Primăria din mâinile politicienilor şi a grupărilor de interes care au condus-o ani de zile", a declarat Radu.



Silvia Radu a lansat luni pe pagina sa de Facebook un spot în care spune cum ar trebui să fie funcţionarii de la Primărie.



"Am început să fac curăţenie în Primărie. Am dat afară oamenii incompetenţi şi cei care au probleme cu legea. În Primărie trebuie să rămână oamenii profesionişti şi cei integri. Penalii nu au ce căuta la Primăriei. Locul lor e aici", a precizat candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei.



Un sondaj de opinie publicat luni de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor arată că Silvia Radu şi socialistul Ion Ceban se vor bate în turul doi al alegerilor locale din Chişinău. 35 la sută din cei chestionaţi l-ar susţine pe Ceban, iar la o diferenţă mică, el este urmat de candidatul independent Silvia Radu pentru care sunt gata să voteze 34,6 procente din alegătorii din Capitală.