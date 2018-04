Silvia Radu, de vorbă cu locuitorii Capitalei: Oamenii știu foarte bine ce vor pentru orașul lor

Merge din casă în casă pentru a afla care sunt nevoile şi probleme cu care se confruntă locuitorii Capitalei. Vorbim de Silvia Radu, candidatul independent la funcţia de primar al Chişinăului.

Potrivit lui Radu, oamenii ştiu ce îşi doresc pentru oraşul lor.

"Zilele acestea am făcut campanie din ușă în ușă. Am găsit oameni frumoși și ospitalieri care, deși luptă zi de zi cu neajunsurile vieții, au puterea de a zâmbi. Ei sunt cei pe umerii cărora stă greul din această țară. Am vorbit, i-am ascultat, și pot să vă spun cu certitudine că oamenii știu foarte bine ce vor pentru orașul lor. Ei vor un primar care să-i respecte și să lucreze pentru ei și care să nu facă politică sau să lucreze pentru partide. Nimeni de la Primăria Municipiului Chișinău nu a trecut vreodată pe la ei. Nimeni nu i-a ascultat. Nimănui nu i-a păsat de soarta lor", a spus Silvia Radu, într-un mesaj postat pe Facebook.