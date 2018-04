Silvia Radu: Covor din flori autentic moldovenesc, amenajat în Scuarul Catedralei. Ar fi frumos să avem o tradiţie (FOTO)

În Scuarul Catedralei a fost amenajat un covor din flori autentic moldovenesc. Ideea îi aparţine primarului interimar, Silvia Radu. Ulterior, florile vor fi plantate în parcurile din Chişinău.

"Vrem ca locuitorii Capitalei să se bucure de aceste spaţii frumoase şi vom face ca oraşul să fie vizitat de mai mulţi turişti, dezvoltându-l şi chiar atrăgând bani adiţionali la bugetul municipiului. În acest an locuitorii Chişinăului pot vedea cum s-au cheltuit banii lor, anterior se cumpărau flori dar nu se prea vedeau, iată că în acest an florile sunt cumpărate şi sunt aici, vedeţi acest covor de flori, ulterior ele vor fi plantate în parcurile din oraş. E un covor din flori autentic moldovenesc. S-a făcut licitaţie şi acest covor de flori costă 1.800.000 de lei. Am văzut astfel de festivaluri şi în Europa şi ar fi frumos ca în Chişinău să avem o tradiţie. Oamenii trebuie să vadă aceste flori atunci când sunt cumpărate. Covorul va sta în Scuarul Catedralei până marţea viitoare, apoi vor fi plantate în parcuri", a precizat edilul interimar al Capitalei.

Covorul de flori a fost amenjat aseară.