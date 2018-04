Silvia Radu către responsabilii de la Servicii Funerare: Dacă nu va fi curat până în ziua de Paște, veţi pleca din funcție

Primarul intermiar al Capitalei le-a dat un ultimatum responsabilor de la Servicii Funerare, în frunte cu Ludmila Boţan.

Silvia Radu îi ameninţă că vor pleca din funcţie, dacă nu vor salubriza cimitirele până la Paşte.

Despre acest lucru a anunţat pe o reţea de socializare:

"Am fost în control la Cimitirul "Sfântul Lazăr". Am vrut să văd cum decurg lucrările de pregătire pentru Paște. Am verificat starea curățeniei dar și a drumurilor din interiorul cimitirului.

Le-am dat un ultimatum factorilor responsabili, directorului cimitirului și directoarei întreprinderii municipale - dacă nu va fi curat până în ziua de Paște, vor pleca din funcție", a spus Silvia Radu, primarul interimar al Capitalei.