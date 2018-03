Silvia Radu către Igor Gamrețki: Căutați-vă un loc de muncă în altă parte. Penalii nu au ce căuta la Primăria Capitalei

Primarul Silvia Radu a făcut apel la hotărârea Instanței de a-l repune în funcție pe fostul șef al direcției transport Chișinău, Igor Gamrețki. În context, edilul a declarat că nu îşi doreşte ca în Primăria Chișinău să lucreze funcționari care au condamnări penale.



"Nu este moral. A fost dovedit faptul că domnul Gamrețki este un infractor. Drept urmare consider că trebuie să fac tot posibilul ca să opresc întoarcerea acestui individ în Primărie. Am depus apelul și sper că Instanța superioară să ne dea câștig de cauză. Am și un sfat gratuit pentru dl Gamrețchi: Domnule, căutați-vă un loc de muncă în altă parte. Cât sunt eu primar, fie și interimar, în Primărie nu au loc penalii", a menţionat Silvia Radu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

PUBLIKA.MD aminteşte că, ieri, Igor Gamrețki ar fi fost repus în funcția deținută anterior în cadrul Primăriei Capitalei, și anume cea de director interimar al Direcției transport și căi de comunicații.

Anterior, fostul șef de direcție a primit doi ani de închisoare cu suspendare și interdicția de a ocupa funcții publice timp de trei ani. Ulterior, Curtea Supremă de Justiție a anulat interdicția fostului șef al direcției transport Chișinău Igor Gamrețki de a ocupa funcții publice timp de trei ani.

Igor Gamrețki şi-a primit pedeapsa în dosarul parcărilor cu plată. Cauza a fost examinată într-un regim simplificat, întrucât Gamreţki şi-a recunoscut vina.



El este acuzat de organizarea licitaţiei trucate privind selectarea companiilor care urmau să se ocupe de amenajarea parcărilor cu plată din Capitală.



În acelaşi dosar figurează Dorin Chirtoacă, actualul primar interimat Nistor Grozavu şi omul de afaceri Alexandru Pincevschi.