Silvia Radu: Activitatea în Primăria Chişinău trebuie să fie bazată pe interesele oamenilor şi nu pe dispute politice

foto: Silvia Radu

Activitatea în Primăria Chişinău trebuie să fie bazată pe interesele oamenilor şi nu pe dispute politice. Asta susţine Silvia Radu, care s-a autosuspendat astăzi din funcţia de edil interimar pentru a putea participa la campania electorală. Potrivit ei, principalul obiectiv al programului său electoral este continuarea proiectelor începute. Interimatul funcţiei de primar în perioada campaniei va fi asigurat de viceprimarul Ruslan Codreanu.



În cadrul unei conferinţe de presă, Silvia Radu a vorbit despre inițiativele realizate în perioada când a deţinut funcţia de primar interimar al Capitalei.



"Am reuşit să deschid primăria către cetăţeni, am reuşit să începem procesul de curăţenie şi eliminarea corupţiei interne, să transparentezăm bugetul municipal şi să determinăm angajaţii primăriei să se implice în soluţionarea problemelor locuitorilor Chişinăului. Am găsit finanţarea pentru 70 de mijloace de transport", a spus candidatul independent, Silvia Radu.



Radu a declarat că mizează în continuare pe sprijinul locuitorilor Capitalei şi nu are în spate nici un partid politic.



"Sper ca o să fie campanie în care să discutăm problemele oraşului şi soluţiile care pot fi aplicate în viitor. Eu sunt un candidat independent. Cred că pe parcursul acelor cinci luni care am activat în primăria, am demonstrat prin fapte că unicul interes care este promovat în primărie este interesul tuturor cetăţenilor", a spus candidatul independent, Silvia Radu.



Marţi, Silvia Radu a fost înregistrată în calitate de candidat independent în cursa pentru fotoliu de primar al Capitalei. Decizia a fost luată de Consiliul Electoral de Circumscripţie Chişinău. Alegerile locale noi vor avea loc în 20 mai, iar Silvia Radu va fi a 11-a în buletinul de vot.