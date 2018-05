Silvia Radu a plantat un covor din flori în parcul Ștefan ce Mare în cadrul campaniei Fă ceva bun pentru Chișinău (FOTO)

Parcul central din Chişinău prinde culoare. Astăzi, au fost sădite în jur de 12 mii de flori în grădina publică, iar toate cheltuielile au fost suportate de un agent economic în cadrul campaniei „Fă ceva bun pentru Chişinău” lansată de candidatul independent la Primărie Silvia Radu. Asta după ce ani la rând, pentru aceste acţiuni erau cheltuiţi bani publici.



Florile au fost sădite pe o suprafaţă de 300 de metri pătraţi, inclusiv în scuarul Europei. La acțiune au participat și mai mulți tineri care s-au mobilizat prin intermediul rețelelor de socializare.



"Am decis că este de datoria mea să vin şi să particip la această acţiune. Doar noi putem face oraşul nostru mai frumos", a spus un bărbat.



"Mie îmi place că ea mai mult acţionează, face prin fapte, dovedeşte prin fapte decât prin vorbe şi panouri care nu ştiu cât costă. Mai bine o floare, un copac de făcut altceva frumos pentru chişinăuieni ", a spus o femeie.



"Au o miroznă extraordinară begoniile. Mi se pare ceva frumos."



"Eu am propus desenul acestui covor şi, pur şi simplu, monitorizez ca să fie respectate liniile, ca să nu iasă cumva o vinegretă", a spus Nadejda Işenca, enginer- designer "Spaţii Verzi"



Cei care treceau prin preajmă au rămas impresionaţi de această iniţiativă.



"Foarte, foarte fain. Eu am rămas aşa emoţionată"



"Sunt în trecere pe aici, da. Este un lucru foarte frumos şi trebuie de spus şi intelegent. "



Candidatul independent la Primăria Capitalei, Silvia Radu, a plantat flori alături de fiica ei Nicoleta.



"- Uite câte flori are.

- Uite câte flori are. Hai vină şi pune.

- Mama astea sunt violete. "



"Am venit să o ajut pe mama să sădească florile", a spus fiica Silviei Radu, Nicoleta Radu.



" S-a apropiat un alt agent economic de mine şi a procurat aceste flori care astăzi sunt sădite de voluntarii care mă ajută. Sunt mai multe flori, sunt begonii, sunt petunii, sunt poleus şi altele", a spus candidatul independent, Silvia Radu.



"Admirăm frumuseţea asta nemaipomenită şi pe dna Silvica, care lucrează o admirăm."



Anterior, Silvia Radu le-a cerut locuitorilor Capitalei să nu ofere donaţii în cadrul campaniei, ci să contribuie direct, cu investiţii personale, pentru diferite proiecte de dezvoltare a oraşului.