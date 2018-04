Silvia Radu a depus la CEC semnăturile necesare pentru a se înscrie în cursa pentru Primăria Capitalei

Silvia Radu

Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a depus la Comisia Electorală de Circumscripție semnăturile necesare pentru a se înscrie în cursă.

Radu spune că a decis să participe la alegeri pentru a continua proiectele începute de când îndeplinește interimatul funcției.



"Am făcut acest pas, pentru că consider că am demarat un șir de proiecte importante pentru locuitorii Chișinăului și vreau să le duc până la capăt. Și sper eu că acest scrutin va permite depolitizarea municipiului Chișinău atât de mult hărțuit în ultimii ani", a spus primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu.



Într-o săptămână, ea a adunat 13 mii două sute de semnături de la locuitorii Capitalei.



"Da eu aş vrea ca dumneaei să ajungă primar."



"Hotărăşte întrebările pentru locuitorii Chişinăului şi suntem foarte mulţumiţi."



"Văd că se fac nişte lucruri pozitive. Îs mulţumit de ea."



"Vreau să văd în primărie un gospodar care se apucă de trabă şi îi pune şi pe subalterni să muncească."



11 candidați au depus actele, iar opt dintre ei au fost deja înregistraţi. Silvia Radu a devenit primar interimar al Capitalei în noiembrie, după ce Nistor Grozavu, care deținea atunci această funcție, și-a dat demisia.