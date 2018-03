Sigur nu știai asta! Top 3 alimente care nu expiră

Unele alimente nu expiră niciodată. Pentru asta este important, însă, să nu le desfaci, scrie realitatea.net.

Mierea

Mierea este adesea denumită "medicamentul lui Dumnezeu" și are multe beneficii pentru sănătate. În plus, are capacitatea de a rezista în mod natural bacteriilor.

Alcoolul puternic

Dacă nu este desfăcut și este depozitat într-un loc răcoros nu expiră niciodată.

Extractul pur de vanilie

Extractul pur de vanilie conține alcool, ceea ce ajută la prelungirea duratei de valabilitate. Este important, însă, să fie extract de vanilie pură. Extractul de vanilie care conține arome, coloranți etc. nu conține atât de mult alcool. De asemenea, pentru a fi valabil cât mai mult timp este necesar să nu fie desfăcut și să fie depozitat într-un loc răcoros și întunecat.