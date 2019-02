SIGUR NU ŞTIAI ASTA! Femeile au creierul mai tânăr decât bărbații

Oamenii de știință au identificat o nouă deosebire între creierul celor două sexe: modificările permanente ce apar în creier o dată cu înaintarea în vârstă sunt, se pare, mai lente la femei decât la bărbați. Cercetătorii încă studiază dacă aceste diferențe cognitive dintre bărbați și femei sunt create de natură sau de alimentație dar și dacă există o legătură între acești doi factori externi.

Studiul publicat în revista științifică Proceedings of the National Academy of Sciences indică faptul că, în medie, creierul femeii pare să fie cu aproximativ 3 ani mai tânăr decât creierul bărbatului de aceeași vârstă, atunci când vine vorba de metabolismul creierului. Această diferență ar putea explica de ce femeile tind să aibă mintea mai ascuțită mai mult timp decât bărbații, cred cercetătorii.

Oamenii de știință au stabilit deja că în creierul bărbatului există o scădere mai rapidă a volumului materiei cenușii decât în creierul feminin. De asemenea, s-a demonstrat că expresia genelor în creier se schimbă mai rapid la bărbații în vârstă decât în cazul femeilor, rezultând o capacitate redusă de a construi și descompune molecule în creier.

Creierul se hrănește cu glucoză și are nevoie permanentă de ea, iar pe măsură ce îmbătrânim, capacitatea de consum scade. La copii, procesul prin care se consumă glucoza – glicoliza aerobă – este foarte rapid și este asociat cu dezvoltarea creierului. Acest proces încetinește pe măsură ce ne apropiem de maturitate și continuă să scadă lent. Creierul încă folosește zahărul pentru funcția cognitivă, dar nivelurile de glucoză se află la un nivel scăzut, de obicei, până în jurul vârstei de 60-70 de ani.

Deja studiile anterioare sugerau că femeile au capacitatea de a atinge maturitatea psihică mai devreme decât bărbații, iar cercetarea de față confirmă încă o dată acest lucru. Creierii bărbaţilor se maturizează la vârsta de 43 de ani, adică cu 11 ani mai târziu decât cei ai femeilor.

Cu toate acestea, deși oamenii de știință au scanat creierele a 205 persoane – 121 de femei și 84 de bărbați – cu vârste între 20 și 82 de ani, s-au identificat diferențe notabile și între creierele femeilor și bărbaților tineri – de 3,8 ani. Acest studiu sugerează că sexul afectează modul în care creierul nostru îmbătrânește, ceea ce, la rândul său, ar putea influența tendința noastră de a dezvolta boli neurodegenerative, cum ar fi Alzheimer, scrie tabu.ro.