Sigur nu ştiai asta! Cum se păstrează brânza proaspătă pentru mai mult timp

Brânzeturile proaspete sau măturate se strică destul de repede atunci când nu ținem cont de nicio regulă de depozitare, cele mai importante legate de umiditate sau de temperatură.

Împachetează brânză în hârtie de copt sau într-o bucată de pânză



Brânză nu trebuie lăsată pe farfurie, în frigider, după ce am cumpărat-o și am despachetat-o, dar nici în ambalajul de la magazin. Fiecare bucată de brânză trebuie împachetată în hârtie de copt sau hârtie cerată, care îi permite să respire exact cât are nevoie.



Nu folosiți folie de plastic pentru că va prinde rapid un miros neplăcut. Este indicată și o bucată de pânză de bumbac pentru a înfășură brânză, dar această trebuie umezită zilinic, pentru că absoarbe umiditatea și se usucă.