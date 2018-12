Sigur nu ştiai asta! Cum îți dai seama că o persoană este toxică

Deși nu există o metodă 100% infailibilă care să-ți confirme că un nou prieten sau coleg îți va distruge energia, productivitatea sau starea de spirit pozitivă, sunt câteva semne timpurii care îi dau de gol. Dacă le întâlnești atunci când faci cunoștință cu cineva pentru prima dată – mai ales dacă sunt mai multe deodată – ai grijă, scrie realitatea.net.

Vorbește de rău pe cineva

Am mers la un moment dat la un interviu pentru o companie al cărei CEO a început să-mi enumere defectele adjunctului său. Asta m-a pus pe gânduri și am avut dreptate – am încercat să lucrez part time acolo pentru câteva luni, dar mi-am dat demisia repede, după ce mi-am dat seama că nu putea lucra cu acel om – era prea toxic. Dacă o persoană cu care abia ai făcut cunoștință vorbește de rău pe cineva care nu e prezent, e un semn că acel om e toxic și nu va dura mult până ce te va vorbi de rău pe tine atunci când nu ești prin preajmă. Excepția o reprezintă cazurile când acele critici sunt puse într-un context și își au locul.



Se plânge încontinuu

Majoritatea oamenilor toxici sunt campioni la a-și plânge de milă. Ascultându-i făcând asta tot timpul îți distrugi starea de spirit, productivitatea și chiar sănătatea. În plus, dacă ești că majoritatea oamenilor, ești în pericol de a te lăsa prins în capcana de a încerca să rezolvi toate problemele care îi cauzează nefericire. Asta e o bătălie pe care nu ai cum să o câștigi. Deci dacă cineva pe care abia l-ai cunoscut se plânge excesiv de mult, întreabă-te dacă vrei acest om și toate nemulțumirile sale în viața ta.

Cere un tratament special

Știi la ce mă refer. Se așteaptă să-i accepți prostul obicei de a întârzia sau să-i faci rost de bilete gratis la orice eveniment, dacă lucrezi în industrie. Atunci când cineva îți cere o favoare specială când abia v-ați cunoscut, imaginează-ți ce-ți va cere odată ce vă cunoașteți mai bine.



Se lăudă

E normal ca oricine să vorbească despre succesele sale. Dar atunci când cineva vorbește numai despre cât de grozav a fost ultimul său proiect sau cât de mulți bani câștigă, încearcă din greu să-ți influențeze modul de gândire. Fii cu băgare de seamă.



Te pune în defensivă

Uneori acest lucru se întâmplă atât de subtil că nici nu-ți dai seama. Dar simți brusc nevoia de a-i explica acestei persoane pe care abia ai cunoscut-o de ce ai făcut alegerile pe care le-ai făcut sau de ce jobul tău nu e așa de rău până la urmă. Cineva care te face să simți că trebuie să te aperi constant sau să-ți explici credințele și alegerile e o persoană care te va obosi foarte tare.



Te pune să muncești ca să-i faci pe plac

Cineva îți spune că nu găsește aplicația care-i trebuie sau că tocmai a terminat de pus la un punct o prezentare dar simte că-i lipsește ceva sau că își dorește foarte tare ca copilul său să intre la o anumită școală. Până să-ți dai seama tu ești cel care-i căută aplicația, care-i modifică prezentarea sau care dă telefoane prietenilor pentru a afla dacă cineva cunoaște pe cineva în comitetul școlii respective. Oprește-te imediat. Cineva care te forțează să te dai peste cap pentru a-l ajuta deși abia v-ați cunoscut te va manipula să depui eforturi și mai mari în timp. Și știi deja că e o persoană extrem de greu de mulțumit.

Nu-i păsă de problemele tale

Tocmai ai purtat o conversație de 10 minute cu acest om și deja știi unde a crescut, că a divorțat acum șase luni și că tocmai a fost promovat la locul de muncă. Dar el nu știe nici măcar care e jobul tău de zi cu zi. Cineva care se așteaptă să fii interesat de fiecare aspect al vieții sale dar nu are nicio curiozitate în ceea ce te privește e o persoană toxică.



Nu-ți dă un sentiment bun

Ascultă-ți intuiția. Cum te simți după ce ai vorbit cu această persoană? Cum te-ai simți la gândul de a petrece o oră în compania sa, la o cafea sau o cină? Dacă numai gândul te face tensionat sau nefericit, sunt șanse ca acea persoană să fie toxică. Așa că dacă sentimentele tale sunt negative, merită să-ți dai seama de ce. Poate e cineva dintr-o cultură diferită sau te simți intimidat de inteligență sau succesul său, caz în care probabil ar trebui să încerci să treci peste disconfortul inițial. Dar poate instinctul tău îți transmite că acel om e toxic și ar trebui să stai departe de el.