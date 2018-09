Sigur nu știai asta! Ce beneficii aduc semințele de floarea-soarelui

Semințele de floarea-soarelui sunt bogate în proteine, vitamine, minerale și grăsimi benefice organismului. Așadar, când ieși la cumpărăuri, nu uita să adaugi în coș și o pungă de semințe crude deoarece sunt un aliment-minune, scrie realitatea.net.

Semintele de floarea-soarelui previn cancerul

Acest fapt se explica prin prezenta seleniului in compozita lor. Seleniul este un inamic dovedit al cancerului, de mai bine de jumatate de secol. In plus, are un impact imens asupra functionarii creierului, atata vreme cat nu este consumat in exces. Conform studiilor recente, el ajuta la mentinerea unei bune dispozitii.

Semintele de floarea-soarelui pot preveni osteoporoza

Pe langa calciu, semintele de floarea-soarelui mai contin magneziu, cupru si fosfor, minerale care ajuta oasele tale sa se mentina puternice. Ele reprezinta si o sursa importanta de vitamina E, recunoscuta pentru rolul ei in usurarea durerilor articulare.

Semintele mai contin mangan, un mineral esential pentru dezvoltarea normala si adecvata a structurii osoase umane. Este deja demonstrat ca manganul poate preveni osteoporoza si ii poate incetini progresul bolii, acolo unde a aparut deja.

Semintele de floarea-soarelui alina nervii

Multumita magneziului din compozitie, acest aliment te ajuta sa te mentii calm. Consumul de seminte de floarea-soarelui in stare cruda iti alina starile de nervozitate, te elibereaza de stres, te apara de migrene si te ajuta sa te relaxezi.

Semintele de floarea-soarelui iti fac tenul mai frumos

Secretul sta atat in vitamina E, cat si in cuprul din compozita lor. Vitamina E da stralucire tenului, combate efectele nocive ale razelor ultra-violete si te ajuta sa-ti pastrezi tineretea pielii.

Pe de alta parte, cuprul din semintele de floarea-soarelui te ajuta sa ai un par gros, des si usor de aranjat, unghii puternice si nepatate, o piele ferma, curata si catifelata.

Semintele de floarea-soarelui sunt un puternic antiinflamator natural

Multumita antioxidantilor din compozitie, aceste seminte alina durerile asociate unor procese inflamatorii precum durerile articulare, ulcerul gastric sau astmul.

Ce alte beneficii importante ofera semintele de floarea-soarelui?

Specialistii au descoperit ca aceste seminte impiedica colesterolul “rau” sa se lipeasca de peretii arteriali, prevenind astfel aparitia infarcturilor. Consuma 50 de grame de seminte crude pe zi, pentru a fi ferit de probleme cu inima.

Poti sa le presari in salate, pe alimente fripte sau prajite sau sa le amesteci cu iaurt, impreuna cu fulgi de ovaz si alte fructe uscate.

Consumul de seminte iti mareste randamentul intelectual si iti da energie, prin aportul acestora de vitamine B1si B6. Mai mult, este se numara printre cele mai bogate alimente in acid folic sau vitamina B9.

Acidul folic ajuta in diviziunea celulara si in dezvoltarea celulelor. In plus, el este esential in sarcina pentru o dezvoltare normala a bebelusului.