SIDA ATACĂ MOLDOVENII. Anual, în Moldova, se infectează cu HIV 800 de oameni

Numărul cazurilor de infectare cu HIV este în creștere. După rata de răspândire, țara noastră se află pe locul patru în Europa. În fiecare an, cel puțin 800 de oameni află că au contractat virusul imunodeficienței umane. Medicii avertizează - toată lumea se poate îmbolnăvi, indiferent de vârstă, sex și domeniu de activitate.

Cu cât pacientul află mai devreme despre starea lui, cu atât are mai multe șanse să ducă o viață lungă.



Potrivit raportului anual al Organizației Mondiale a Sănătății, în Moldova, rata de infectare este de 20 de cazuri la 100 de mii de persoane. Doar de la începutul acestui an, diagnosticul a fost confirmat la 500 de oameni. În total, în ţară sunt peste 9000 de persoane HIV-pozitive. Cel mai des virusul este descoperit la bărbați, iar principala cale de transmitere este contactul sexual neprotejat.



Cu cât mai multe persoane sunt identificate, cu atât este mai bine, susţin specialiştii. Asta pentru că persoana la care a fost găsit virusul, imediat începe a primi tratament gratuit. Iar la acest capitol se înregistrează progrese. Dacă în 2017, puțin peste 5.000 de persoane au primit tratament, atunci în 2018 cifra a fost de aproape 6.000.



"În primul rând trebuie să facem tot ce este necesar pentru ca persoanele, care trăiesc deja cu HIV, să afle despre starea lor. Pentru aceasta, în țară a fost schimbat modul de testare. Este simplificat și durează mai puțin timp. Există alternative. Oricine poate face un test HIV nu numai într-o instituție medicală, dar și într-un ONG."



Organizaţia "Inițiativă pozitivă" oferă posibilitatea de a face testul gratuit într-o clinică mobilă care merge prin localitaţile din ţară. Numai de la începutul acestui an, peste 600 de persoane au făcut testul, iar la 62 dintre ele au găsit virusul HIV.



"Testarea nu durează mult, circa 10-15 minute. Totodată, noi oferim o consultaţie pe înțelesul persoanelor care sunt infectate cu HIV, cum să se protejeze pe ei, dar şi pe cei dragi."



Doritori de a face testul întotdeauna sunt mulţi.

Specialiştii recomandă tuturor să îl facă cel puțin o dată pe an, după atingerea vârstei de 18 ani sau odată cu începerea vieţii sexuale.