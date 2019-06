"Siberia din Oase". Istoriile TULBURĂTOARE a patru cetăţeni care au fost deportaţi, într-un film dedicat moldovenilor

"Siberia din Oase" este o nouă proiecție locală, dedicată moldovenilor care, acum şapte decenii, au devenit victimile regimului stalinist și au fost deportați în Siberia. Filmul, regizat de Leontina Vatamanu, relatează istoriile a patru concetățeni, care în 1949, fiind copii, au fost ridicaţi de autorităţile sovietice. Premieră a avut loc într-un cinematograf din Capitală.



Spectatorii spun că au rămas impresionați de istoriile tulburătoare din film:



"Am trăIt emoții diverse, am plâns recunosc, pentru că sunt foarte multe momente care te răscolesc și sunt foarte veridice și autentice".



"Tulburătoare încât îți pierzi și respirația și gândurile se încurcă, foarte emoționant".

"Nu am rude care au fost deportate,dar acest film m-a marcat foarte mult, istoriile m-au lăsat fără cuvinte și bravo echipei".



Ion Radu, este victimă a deportărilor, care a avut curajul să povestească clipele trăite în noaptea care i-a schimbat viața: "Când l-am văzut pe Ionuț, m-am bucurat că taman cam și seamănă cum eram eu mic. Îi băiat bravo. Mi-o rămas o pată neagră în suflet. Asta nu se uită, niciodată și doresc ca asta să nu se mai repete în vecii vecilor".



Cel care a jucat rolul lui Ion Radu este tânărul Andrei Carp: "Pentru mine, filmarea aceasta era emoțională, în unele momente îmi vinea să plâng, pentru că bolșevicii ceea chiar îi luau, ne puneau în mașină și ne duceau, toți țipau era foarte emoțional".



Leontina Vatamanu spune că a muncit doi ani ca să dea naștere "Siberiei din oase". "Am încercat să fiu cât mai fidelă realității, cât mai aproape de ce mi-au relatat acești eroi. Filmul ăsta este așa ca o mărturisire, ca o confesiune, ca un moment de descărcare pot să spun emoțională".



La realizarea "Siberiei din oase" a contribuit financiar și Centrul Național de Cinematografie, instituţie creată de fostul ministru al Culturii și Educației, Monica Babuc. Timp de trei ani, centrul a finanțat peste 34 de proiecte.



"Nici un popor, nu are șanse de perpetuare și de dăinuire, dacă nu își cunoaște istoria, atât paginile sale de glorie, cât și paginile sale dramatice, tragice, din care trebuie să fie făcute învățăminte.Siberia din Oase, filmul Leontinei Vataman, vine să evoce o pagină neagră din istoria noastră, cea a deportărilor", a declarat Monica Babuc, vicepreşedinte al Parlamentului.



Spectatorii vor putea viziona filmul până în data de 3 iulie în cinematografele din Capitală, la ora 17:50. Costul unui bilet începe de la 85 de lei.