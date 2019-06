Şi un bărbat poate fi moaşă. O demonstrează un tânăr, dupa doi ani de lucru la Institului Mamei şi Copilului

Şi un bărbat poate fi moaşă. O demonstrează Victor Chișenco, un tânăr de 24 de ani, care de doi ani activează în această calitate la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Până în prezent, el a asistat la peste 200 de nașteri, ajutând mămicile să-şi aducă pe lume copiii.



Victor Chişenco spune că îi place profesia pe care a îmbrăţişat-o, chiar dacă la început unele paciente erau sceptice în privinţa profesionalismul său.



"Inițial a fost greu, pentru că nimeni nu cunoștea ca această profesie să fie făcută de către un bărbat. Inițial a trebuit să mă adaptez, dar în interior, totul a fost frumos. E plăcut să lucrez cu femeile. Găsim limbă comună și chiar ziua de lucru merge mai bine", a spus Victor, moașă, Institutul Mamei și Copilului din Chișinău.



Colegele lui Victor sunt mândre că în echipa Institutului Mamei şi Copilului este singurul bărbat moaşă din ţară.



"Îl știm ca un coleg responsabil, stăruitor, ascultător. Lucrul și-l îndeplinește foarte bine. Lucrez de mulți ani, dar prima dată văd ca în colectivul nostru să apară așa un coleg, mamoș. Noi ne mândrim cu dânsul", a spus Galina Chetrari, moașă, Institutul Mamei și Copilului din Chișinău.



Victor Chişenco este de-a dreptul adorat de mămici, pe care le asistă şi după naştere. El le ajută să poziţioneze corect copilul la sân, fiind responsabil atât de igiena mamelor, cât şi a bebeluşilor.



Proaspetele mămici spun că sunt mulțumite și au încredere în el:



"Să mai am de exemplu o naștere, aș avea mare încredere să fiu pe mâna lui. Aș avea încredere sută la sută, pentru că atâta timp cât și-a ales asemenea meserie, înseamnă că o face din suflet, din dragoste".



"O părere pozitivă. Eu și prima naștere tot o fost primită de un bărbat și a doua naștere tot am hotărât să aleg parte bărbătească".



"Nu, nu m-am jenat deloc, pentru că sunt din domeniul medical și eu. Am considerat că ceea ce ar face o persoană genul feminin, poate să se descurce foarte bine și o persoană gen masculin".



În spitalele din Republica Moldova activează aproximativ 600 de moașe.