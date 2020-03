ŞI PREOŢII LUPTĂ CU COVID-19: Icoanele sunt dezinfectate, iar încăperile - aerisite

Icoane dezinfectate, suprafeţe spălate regulat soluţii pe bază de clor şi alcool, iar spaţiile din biserici sunt aerisite de câteva ori pe zi. Preoţii iau aceste măsuri pentru a limita riscul de contaminare cu noul virus. Mitropolia Moldovei anunţă că pentru împărtășanii, în această perioadă a postului, uşile bisericilor vor fi deschise pentru enoriaşi şi miercurea, vinerea, dar şi sâmbăta, fapt ce va micșora aglomerația din zilele de duminică.



"La noi biserica lucrează toată ziua, permanent vin enoriaşi. Aşa că noi facem în felul următor, acesta este alcool etilic, el conţine alcool, ştergem toată suprafaţa, prelucrăm icoana".



Aşa începe fiecare dimineaţă la Biserica ”Întâmpinarea Domnului” din curtea USM. După ce au fost dezinfectate toate icoanele, sunt curăţate şi podelele.



"Acum eu prelucrez podelele din biserică cu generatorul de aburi, în interior sunt 100 de grade. La fel, în acest generator de aburi noi utilizăm şi alcool etilic pentru a dezinfecta mocheta. Ştergem de câteva ori pe zi, dar când avem slujbă permanent se șterge", a spus angajata bisericii, Valentina Zadnipru.



Parohul bisericii, Octavian Moşin, spune că aceste măsuri sunt întreprinse deja de două săptămâni. Cât despre sugestia ministrului Sănătăţii de a folosi pentru împărtăşanie linguriţe de unică folosinţă, slujitorul domnului spune că aşteaptă decizia Mitropoliei Moldovei.



"Noi ţinem cont de circulara care este emisă de direcţia mitropolitană, de altfel, de atunci de când a fost depistat primul caz, or chiar şi înainte de asta, am primit careva recomandări care nu include această stipulare de a folosi o singură lingură", a spus parohul Bisericii ”Întâmpinarea Domnului” a USM, Octavian Moşin.



Două zile am încercat să luăm legătura telefonică cu secretarul Mitropoliei Moldovei, Vadim Cheibaş, pentru precizări în privinţa modului de utilizare a linguriţei de argint la Sfânta Împărtăşanie, dar acesta nu ne-a răspuns la apeluri. Dacă unii enoriaşi sunt gata să vină cu lingura de acasă, alţii nu cred că este nevoie de o astfel de măsură de protecţie.

"Eu nu zic că nu trebuie să te aperi, trebuie, omul poate să se apere cât de tare vrea el, cum simte el, să vină cu lingura de acasă. Eu nu simt aşa, eu mi-am spus mie, nu voi purta nimic, iar dacă Dumnezeu a vrea să mă ia, atunci aşa să fie."



"În privinţa icoanelor, suprafeţe trebuie dezinfectate, dar în privinţa lingurei de plastic nu cred că e o măsură bună."



Părintele Mihai Bălan de la Catedrala romano-catolică din Chişinău spune că în prezent nu este o decizie care să interzică adunarea mai multor persoane în lăcaşul sfânt. În schimb, au fost luate alte măsuri. A fost eliminat vasul cu apa sfințită din biserică, s-a interzis ca oamenii să mai facă semnul păcii, o rânduială prin care aceștia dădeau mâna unul cu altul.

Acum, oamenii respectă acest ritual prin înclinarea capului. De asemenea, bătrânii au fost îndemnaţi să nu frecventeze lăcașul și să urmărească slujbele online. Mai mult, au fost anulate toate activitățile în care erau implicați copiii. Între timp, cultul religios Martorii lui Iehova a decis suspendarea întrunirilor cu prezența a peste 50 de persoane.