Şi în acest an oamenii străzii sunt adăpostiţi la centrele speciale, însă din cauza pandemiei, aceştia trebuie să respecte nişte condiţii

În fiecare iarnă, gerurile îi pun la grea încercare pe oamenii străzii. Pentru a supraviețui, aceștia sunt nevoiți să caute adăpost la Centrul de găzduire şi orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil. În acest an, însă, din cauza pandemiei, au fost schimbate condițiile de cazare, astfel că, pentru a preveni răspândirea coronavirusului, beneficiarii trec un control medical și sunt plasați pentru 14 zile în carantină.În instituţie locuiesc acum peste 60 de oameni, care se arată mulțumiți de condițiile de trai.„Aici sunt condiții umane. Avem duș. Ne asigură cu produse de igienă, detergenţi, lenjerie de corp, haine. Trăim în curățenie, pentru că singuri o facem, atât pe teren, cât și în încăperi.”„E foarte bine. Ne hrănesc, ne îmbracă. Ieșim la plimbare. Puteam să trăiesc la în vreun șantier de construcții, fără uși și ferestre.”Odată cu venirea frigului, numărul noilor beneficiari a început să crească, iar unii sunt aduși chiar de către oamenii legii.„M-a adus polițistul de sector. La Râșcanovca, eu ședeam pe scaun, la stația de troleibuz și el a zis că „Iată eu am să te duc la călduț” și sunt mulțumită de toate. ”„Acum suntem mai mulţi. Oamenii nu au unde locui, vin chiar şi de la spital. Pe unii care se deplasează cu dificultate suntem nevoiți să-i îngrijim.”Directorul instituției, Veaceslav Macovei, spune că pentru a face față tuturor solicitărilor instituția a fost dotată cu paturi adiționale.„Instituția era pregătită pentru 100 de locuri, pregătindu-ne de perioada rece, am suplinit locurile la 134. Sunt convins că vom face față dacă chiar va fi un număr mare de beneficiari. ”, a declarat Veaceslav Macovei, directorul Centrului de triere a persoanelor fără adăpost.Starea de sănătate a beneficiarilor este monitorizată în permanenţă de trei medici.„În izolator avem 20 de persoane. În unul, care e sus avem nouă, jos avem opt și aici avem trei, dar ei sunt la lucru. Dacă vin noi, noi avem loc aici pentru încă șase persoane.”În perioada rece a anului, instituţia prestează servicii de găzduire non-stop.