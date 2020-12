Şi deputaţii au talent. Radu Marian a câtat o piesă RAPP ce îi aparţine artistului american Snoop Dog

Şi deputaţii au talent. Alesul Partidului Acţiune şi Solidaritate Radu Marian a uimit audienţa cântând o piesă rapp ce aparţine artistului american Snoop Dog. Nu este prima dată când acesta atrage prin acest mod atenţia publicului.

În 2014, când era încă departe de politică, el a participat cu succes şi la show-ul "Moldova are talent" de la Prime. Marian era membru al corului "Cantabile", care a ajuns în finala concursului.

Talentul deputatului a fost descoperit încă în 2014 atunci când Radu Marian avea 24 de ani. Corul "Cantabile" din care făcea parte a participat la show-ul "Moldova are Talent" de la postul de televiziune Prime şi a ajuns în marea finală.



Chiar dacă juriul a apreciat performanţa obţinută de corul "Cantabile", dar nemijlocit şi a lui Radu Marian, marele trofeu a fost însă câştigat de către altcineva. Ulterior, după ce a devenit deputat, alesul PAS a povestit despre emoţiile pe care le-a avut atunci pe scenă.



Radu Marian, deputat PAS: Am avut mari emoţii, am băut cred că 50 de grame înainte, asta cu siguranţă. Nouă nu s-a spus că jumătate de milion de oameni se uită la voi aşa că fiţi calmi. Dar a fost acceptabil, n-a fost extraordinar, dar am cântat acceptabil".